В Москве автоматизировали процесс вызова врача на дом бригадами скорой помощи

В столичном здравоохранении продолжается работа по автоматизации ряда рутинных процессов, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По её словам, сотрудники бригад скорой помощи по завершении вызова к пациенту, нуждающегося в приходе врача на дом, теперь смогут передать заявку в городскую поликлинику на вызов терапевта или другого специалиста через ЕМИАС в электронном виде, используя цифровые планшеты.

«Это позволяет оперативно вызвать врача пациенту на дом для продолжения лечения. Ранее подобные заявки передавались через диспетчеров после возвращения бригад на подстанции», - отметила вице-мэр.

Она также пояснила, что это упрощает взаимодействие между столичными скорыми и городскими поликлиниками, сокращает время передачи заявок на вызов врача и время ожидания специалиста пациентом.

Теперь процесс полностью автоматизирован — при определении показаний к вызову врача из поликлиники врач или фельдшер скорой помощи отправляет заявку на вызов врача пациенту на дом через ЕМИАС, сделав пару кликов на своем рабочем планшете.

Благодаря интеграции столичной станции скорой и неотложной помощи с ЕМИАС врачи и фельдшеры могут еще до приезда к пациенту в своих планшетах ознакомиться с его электронной медкартой. Специально для бригад скорой в ЭМК был создан раздел, в котором отображаются критически важные показатели здоровья пациента, включая «сигнальные диагнозы».

Врачи районных поликлиник при посещении пациента на дому также работают на планшетах, подключенных к ЕМИАС. Все созданные специалистом документы загружаются в систему. С помощью планшета врач может заполнить протокол осмотра, сформировать назначение на дополнительную консультацию или записать пациента на исследование. Кроме того, специалисту доступно оформление заявки на открытие листка временной нетрудоспособности или электронного больничного листа. Жители столицы в праве ознакомиться с протоколами осмотра врача на дому в электронной медкарте.

