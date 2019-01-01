В Минприроды назвали сроки ввода запрета на пластиковую посуду

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Трагедии нет. В.Путин об оттоке капитала из России А.Кудрин: из-за «дела Калви» из России вывели $40 млрд Неприятные моменты в поведении определенных людей и их друзей в органах безопасности «Бизнес не должен ходить под статьей», но «ситуация не сильно изменилась»

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