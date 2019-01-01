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В Минприроды назвали сроки ввода запрета на пластиковую посуду

6 июня20:56

Глава Минприроды назвал сроки ввода запрета на пластиковую посуду. Дмитрий Кобылкин заявил, что он сторонник эволюции, а не революции, поэтом предложил вводить ограничение на 10-20% в год по использованию пластика. Таким образом заменить такую посуду на менее экологически вредную можно за пять-десять лет.

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О поддержке запрета одноразового пластика (посуды, ватных палочек, соломинок для питья) Минприроды заявило весной нынешнего года.

Руководитель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов в эфире НСН заявил, что ведомство потерпит поражение в войне с пластиковыми пакетами.

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Фото: pixabay.com
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