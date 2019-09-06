ТПУ «Пятницкое шоссе 2» выставят на торги

Конкурс по продаже 99% доли в уставном капитале ТПУ «Пятницкое шоссе 2», проведет столичный департамент по конкурентной политике. Победитель тендера получит право построить автозаправочную станцию возле одного из съездов с Пятницкого шоссе, в непосредственной близости от крупной плоскостной парковки.

«Рынок придорожного сервиса находится в самом расцвете, и сегодня у инвесторов есть возможность построить объект вблизи крупного ТПУ, чтобы реализовать на его территории успешный бизнес-проект. Инвестор может взяться за строительство стандартной АЗС, или, например, попробовать свои силы в создании заправок новых форматов – мультимедийных или автоматизированных. Также у него есть возможность сосредоточиться на развитии «нетопливного» сопутствующего бизнеса, открывая торговые точки или места общественного питания, бытового обслуживания, магазинов с сопутствующими товарами», - отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Он добавил, что стартовая цена продажи доли в уставном капитале ТПУ «Пятницкое шоссе 2» составляет 9,7 млн рублей.

По мнению управляющего партнера Rusland SP Ильи Шуравина, цена за лот в ходе торгов может подняться до 30-40 млн рублей.

«Основной интерес составляет возможность построить торговый объект рядом с АЗС. И высокую конкуренцию можно ждать между частными инвесторами и небольшими компаниями», - отметил Шуравин.

Подать заявки на участие можно до 24 сентября, вскрытие заявок пройдет 25 сентября. Узнать подробности о лоте и принять участие в открытом конкурсе можно на Инвестиционном портале города Москвы.

