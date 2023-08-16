Станция «Академическая» Троицкой линии метро выполнена почти на треть

На строящейся станции «Академическая» Троицкой линии метро закончен вынос инженерных коммуникаций и полностью завершено устройство ограждающих конструкций, теперь строители готовы приступить к укладке бетона. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, также идет и разработка грунта котлована станционного комплекса.

Вице-мэр отметил, что общестроительная готовность станции оценивается в 30%. Он также рассказал, что сейчас активные работы ведутся в зоне будущего вестибюля с выходом на улицу Дмитрия Ульянова и к действующей станции «Академическая» Калужско-Рижской линии метро.

«Выполнено почти 100 тысяч кубометров земляных работ – это примерно половина от общего запланированного объема», – уточнил Бочкарёв.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, со своей стороны, рассказал о продолжающейся проходке тоннелей в сторону соседней «Крымской» станции. Он подчеркнул, что работающие в этом направлении ТПМК «Наталия» и «Светлана» преодолели более чем три четверти пути.

«Тоннели в сторону другой соседней станции «Вавиловская» уже пройдены и в настоящее время ведется их обустройство – жесткое основание выполнено практически в полном объеме, продолжаются работы по устройству верхнего строения пути», – добавил Кравцов.

В перспективе Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток – около 100 тысяч человек в сутки.

