Спецназовца ГРУ похоронят на Митинском кладбище
Похороны убитого в драке в подмосковном Красногорске ветерана боевых действий Никиту Белянкина состоятся 6 июня на Митинском кладбище. Церемония начнется в полдень.
Как рассказал АГН «Москва» знакомый спецназовца Иван Шуханов, отпевание состоится там же.
Ночью 1 июня Никита Белянкин, прошедший, в том числе, и Сирию, стал очевидцем конфликта между двумя компаниями возле одного из кафе в Красногорске. Он попытался помочь мужчине, которого избивала толпа.
Экс-ветеран ГРУ сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из травматического пистолета. В этот момент он получил удар ножом в сердце.
Как пишет РИА ФАН, от полученного ранения Белянкин скончался на месте. Нападавшие скрылись с места происшествия.
Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Одного из участников конфликта задержали, с ним проводятся следственные действия.
СК допросил одного из задержанных после драки в Путилкове. Опубликовано видео, где мужчина называет свою дату рождения, сообщает телеканал «360».
Добавим, убийство вызвало широкий резонанс. Вечером 3 июня более 300 человек пришли на место убийства Белянкина, чтобы почтить его память.
В свою очередь RT пообщалось с одним из пострадавших в драке. По словам Александра Сергеева, вступившийся за него Никита Белянкин спас ему жизнь. Александр отметил, что экс-спецназовец бросился его спасать, в то время как другие прошли бы мимо.
Ранее НСН писала, что следствие установило что одним из нападавших на Никиту Белянкина оказался гражданин Армении.
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