Лента новостей

Спецназовца ГРУ похоронят на Митинском кладбище

4 июня21:02

Похороны убитого в драке в подмосковном Красногорске ветерана боевых действий Никиту Белянкина состоятся 6 июня на Митинском кладбище. Церемония начнется в полдень.

Как рассказал АГН «Москва» знакомый спецназовца Иван Шуханов, отпевание состоится там же.

Ночью 1 июня Никита Белянкин, прошедший, в том числе, и Сирию, стал очевидцем конфликта между двумя компаниями возле одного из кафе в Красногорске. Он попытался помочь мужчине, которого избивала толпа.

Экс-ветеран ГРУ сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из травматического пистолета. В этот момент он получил удар ножом в сердце.

Как пишет РИА ФАН, от полученного ранения Белянкин скончался на месте. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Одного из участников конфликта задержали, с ним проводятся следственные действия.

Драка на овощебазе в Петербурге: в криминале нет национальностей

СК допросил одного из задержанных после драки в Путилкове. Опубликовано видео, где мужчина называет свою дату рождения, сообщает телеканал «360».

Добавим, убийство вызвало широкий резонанс. Вечером 3 июня более 300 человек пришли на место убийства Белянкина, чтобы почтить его память.

В свою очередь RT пообщалось с одним из пострадавших в драке. По словам Александра Сергеева, вступившийся за него Никита Белянкин спас ему жизнь. Александр отметил, что экс-спецназовец бросился его спасать, в то время как другие прошли бы мимо.

Ранее НСН писала, что следствие установило что одним из нападавших на Никиту Белянкина оказался гражданин Армении.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: страница Ивана Богданова во «ВКонтакте»
ТЕГИ:ДракаПодмосковьеПохороны