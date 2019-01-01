Спецназовца ГРУ похоронят на Митинском кладбище

Похороны убитого в драке в подмосковном Красногорске ветерана боевых действий Никиту Белянкина состоятся 6 июня на Митинском кладбище. Церемония начнется в полдень.

Как рассказал АГН «Москва» знакомый спецназовца Иван Шуханов, отпевание состоится там же.

Ночью 1 июня Никита Белянкин, прошедший, в том числе, и Сирию, стал очевидцем конфликта между двумя компаниями возле одного из кафе в Красногорске. Он попытался помочь мужчине, которого избивала толпа.

Экс-ветеран ГРУ сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из травматического пистолета. В этот момент он получил удар ножом в сердце.

Как пишет РИА ФАН, от полученного ранения Белянкин скончался на месте. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Одного из участников конфликта задержали, с ним проводятся следственные действия.