Собянин: В Москве ежегодно в среднем вводится около 4 млн кв м жилья
16 августа 202315:07
В столице каждый год вводится около 4 млн кв м жилья, что немало, сообщил на встрече со своими сторонниками кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин в общественном штабе на ул. Покровка.
Он подчеркнул, что так было последние 10-12 лет.
Собянин также напомнил, что в округах столицы успешно реализуется программа по реновации.
«Мы сейчас переселяем или уже переселили 127 тыс. человек», – добавил кандидат в мэры Москвы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru