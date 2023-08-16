Собянин: В Москве ежегодно в среднем вводится около 4 млн кв м жилья

В столице каждый год вводится около 4 млн кв м жилья, что немало, сообщил на встрече со своими сторонниками кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин в общественном штабе на ул. Покровка.

Он подчеркнул, что так было последние 10-12 лет.

Собянин также напомнил, что в округах столицы успешно реализуется программа по реновации.

«Мы сейчас переселяем или уже переселили 127 тыс. человек», – добавил кандидат в мэры Москвы.



