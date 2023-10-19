Собянин: Производство одежды в Москве возросло втрое с начала года
В Москве с начала 2023 года производство одежды выросло в три раза. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«Только за первые восемь месяцев этого года было изготовлено свыше 280 тыс. мужских и женских костюмов и пиджаков, а также более 120 тысяч пар брюк», – отметил градоначальник.
Он также рассказал, что в настоящее время в Москве одежду, обувь и акксесуары выпускают более 250 производственных предприятий.
Собянин подчеркнул, что для развития этого направления в столице созданы все условия и предоставлен ряд льгот производителям, про которые можно узнать на инвестиционном портале Москвы.
По его словам, к примеру, статус промкомплекса предоставляет налоговые льготы, а резиденты особой экономической зоны освобождаются на 10 лет от имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль для них всего 2%.
Кроме того, под масштабные инвестпроекты в Москве предоставляются земельные участки, добавил Собянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru