Собянин: Производство одежды в Москве возросло втрое с начала года

В Москве с начала 2023 года производство одежды выросло в три раза. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Только за первые восемь месяцев этого года было изготовлено свыше 280 тыс. мужских и женских костюмов и пиджаков, а также более 120 тысяч пар брюк», – отметил градоначальник.

Он также рассказал, что в настоящее время в Москве одежду, обувь и акксесуары выпускают более 250 производственных предприятий.

Собянин подчеркнул, что для развития этого направления в столице созданы все условия и предоставлен ряд льгот производителям, про которые можно узнать на инвестиционном портале Москвы.

По его словам, к примеру, статус промкомплекса предоставляет налоговые льготы, а резиденты особой экономической зоны освобождаются на 10 лет от имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль для них всего 2%.

Кроме того, под масштабные инвестпроекты в Москве предоставляются земельные участки, добавил Собянин.

