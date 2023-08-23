Собянин назвал способствующие эффективному лечению пациентов городские проекты

В российской столице действует множество социальных проектов, направленных на развитие медицины, основанной на индивидуальных особенностях человека. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

«Основываясь на персонифицированной медицине, врачи смогут эффективнее прогнозировать возможные нарушения здоровья, а также проводить диагностику и лечить уже возникшие», – отметил градоначальник.

Кроме того, этому направлению помогают городские проекты. Так, электронная медицинская карта позволила различным специалистам быть в курсе актуальных сведений о пациентах, отслеживая, тем самым, изменения их здоровья.

Больные хроническими заболеваниями могут воспользоваться программой проактивного динамического диспансерного наблюдения, в рамках которой врачи отслеживают основные показатели здоровья, назначают обследования и корректируют тактику лечения.

Для предупреждения наследственных заболеваний ведутся исследования генетических мутаций, которые помогают формировать новый подход к профилактике и раннему выявлению онкозаболеваний. В свою очередь онкопомощники сопровождают заболевших на всех этапах диагностики и лечения, помогают быстро решить все вопросы организационного характера.

Кроме того, врачи проводят приемы не только очно, но и дистанционно.

«В общей сложности уже оказано больше 2,5 млн телемедицинских консультаций», - подчеркнул Собянин.

Развивается и таргетная терапия, которая позволяет эффективно лечить конкретное заболевание, сокращая воздействие медпрепаратов на другие органы и ткани.

