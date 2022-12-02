Собянин: Московские врачи провели в Луганске более 4 тысяч операций раненым бойцам и детям
Московские врачи, которые трудятся в Луганске, выполнили более 4 тыс. операций раненым бойцам и пострадавшим детям. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В Луганске встретился с московскими врачами. Бригада из 20 человек посменно работает в городской многопрофильной больнице №7», - рассказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что они работают добровольно и самоотверженно.
«За все время сделали более 4 тыс. операций. Это и раненые бойцы, и пострадавшие дети», - добавил он.
«Мы уже закупили порядка 800 единиц медицинского оборудования для Донецка и Луганска. Сейчас еще большие закупки ведем. После Нового года, к Новому году еще поставим несколько сотен единиц оборудования. Давайте, вы же хорошо знаете ситуацию, давайте заявки, какие лекарства, расходники, из оборудования что необходимо дозакупить. Мы все это сделаем», - отметил мэр во время посещения больницы.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что встретился с мобилизованными из столицы военнослужащими на линии обороны.
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