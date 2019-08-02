Минбороны: Скорость распространения огня в Красноярском крае сократилась в пять раз

Подключение к тушению пожаров в Сибири авиации Минобороны помогло сократить скорость распространения огня в Красноярском крае в пять раз.

«В результате действий сил и средств Минобороны РФ скорость распространения огня в регионе сократилась более чем в пять раз», - цитирует РИА ФАН заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

Как пишет агентство, в регионе с 1 августа с воздуха тушат пожар 10 военно-транспортных самолетов Ил-76. По словам Булгакова, полностью задымления удалось устранить в Красноярске, Богучанах и Кодинке.