Минбороны: Скорость распространения огня в Красноярском крае сократилась в пять раз
Подключение к тушению пожаров в Сибири авиации Минобороны помогло сократить скорость распространения огня в Красноярском крае в пять раз.
«В результате действий сил и средств Минобороны РФ скорость распространения огня в регионе сократилась более чем в пять раз», - цитирует РИА ФАН заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.
Как пишет агентство, в регионе с 1 августа с воздуха тушат пожар 10 военно-транспортных самолетов Ил-76. По словам Булгакова, полностью задымления удалось устранить в Красноярске, Богучанах и Кодинке.
Ранее власти Красноярского края, Иркутской области и Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Свыше 800 населенных пунктов оказались в зоне задымления, площадь лесных пожаров превысили 3 млн гектаров.
Напомним, в эфире НСН предположения об умышленном поджоге лесов с целью сокрытия следов незаконной вырубки высказывал, в частности, политолог Алексей Мухин, а стилист Сергей Зверев, известный неравнодушным отношением к проблемам экологии, прямо утверждал на пресс-конференции в НСН, что Сибирь поджигают, чтобы скрыть незаконную вырубку.
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