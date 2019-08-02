Счетная палата подсчитала финансовый ущерб от лесных пожаров с начала года

По данным Счетной палаты, финансовый ущерб от лесных пожаров с начала текущего года составил 2,4 млрд рублей. Соответствующая информация была опубликована на официальной странице ведомства в Facebook.

«За первые шесть месяцев 2019 года возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 млрд рублей», - сказано сообщении.

В ведомстве отметили, что по итогам последних проверок, основными причинами пожаров становятся нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах и низкое качество противопожарных мероприятий.

В Счетной палате подчеркнули важность комплексного подхода к решению проблемы лесных пожаров для предотвращения экономических и экологических потерь.