Счетная палата подсчитала финансовый ущерб от лесных пожаров с начала года
По данным Счетной палаты, финансовый ущерб от лесных пожаров с начала текущего года составил 2,4 млрд рублей. Соответствующая информация была опубликована на официальной странице ведомства в Facebook.
«За первые шесть месяцев 2019 года возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 млрд рублей», - сказано сообщении.
В ведомстве отметили, что по итогам последних проверок, основными причинами пожаров становятся нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах и низкое качество противопожарных мероприятий.
В Счетной палате подчеркнули важность комплексного подхода к решению проблемы лесных пожаров для предотвращения экономических и экологических потерь.
Напомним, в ряде регионов Сибири был введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. По последним данным, огонь охватил более 3 млн гектар леса.
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