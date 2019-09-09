Санитарный вертолет отремонтируют по контракту

Департамент Москвы по конкурентной политике проведет презентацию контракта Московского авиационного центра на капитальный ремонт многофункционального вертолета ВК117С-2.

«В публичном рассмотрении закупок вместе с заказчиками участвуют также эксперты и представители общественности. Формат открытого диалога помогает всем заинтересованным лицам больше узнать о предстоящей процедуре, задать интересующие вопросы и оценить свои возможности по участию в закупках. Учитывая специфику выполнения работ, к участию приглашаются авиаремонтные компании, которые имеют в своем штате квалифицированный персонал для выполнения задач, предусмотренных контрактом», - отметил руководитель департамента Геннадий Дёгтев.

По словам замглавы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Павла Сусова, вертолет ВК117С-2 более 10 лет использовался для оказания жителям Москвы экстренной медпомощи и в настоящее время требует ремонта.

«С помощью санитарных вертолетов Московским авиацентром в этом году была оказана медицинская помощь и эвакуировано с мест ДТП и происшествий более 550 человек. А за 10 лет работы санитарная авиация в Москве спасла почти шесть тысяч. В данный момент в столице пять санитарных вертолетов и один из них требует капитального ремонта», - пояснил директор Московского авиационного центра Кирилл Святенко.

Встреча пройдет 11 сентября на площадке Московской торгово-промышленной палаты по адресу: Петровка, 15, начало в 10.00.

Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

