С начала года в Москве прошли три аукциона на строительство фитнес-центров. Два из них - по аренде участков для строительства спортивных объектов на севере и юго-западе Москвы. Ранее прошли торги по участку для строительства ФОКа в Восточном административном округе. Об этом сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Инвесторы проявляют большой интерес к подобным лотам. К примеру, в ходе торгов на севере Москвы стартовая цена объекта выросла в шесть раз и составила 30,3 млн рублей. А цена земельного участка на юго-западе столицы поднялась в 44 раза. Победитель арендует его за 21,4 млн рублей», - сказал вице-мэр.

Реализованные участки расположены в столичном районе Аэропорт (ул. Коккинаки, вл. 2-4) и в Юго-Западном административном округе (ул. Южнобутовская).

На участки для строительства спортивных объектов претендовали девять инвесторов, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«В прошлом году почти 60 инвесторов претендовали на право строительства спортивных центров на земельных участках, арендованных у города. Конкуренция на таких торгах составила 5-6 участников на лот», – уточнил Щербаков.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на севере и юго-западе столицы спорткомплексы будут возведены частными инвесторами к 2023 году.

«Победитель торгов в районе Аэропорт ООО «Вертикаль» сможет построить спортивный объект общей строительной площадью 4 132,87 кв. м. С компанией будет заключен договор на 2 года и 8 месяцев, за это время арендатор должен завершить все работы. На улице Южнобутовской инвестор возведет ФОК площадью 5,7 тыс. кв. м в течение срока действия договора аренды - 3 года и 2 месяца» - уточнил Гаман.

Гендиректор ООО «Вертикаль» Александр Шляпин рассказал, что об аукционе узнал на инвестиционном портале Москвы.

«Участие приняли впервые. Но компания уже имеет успешный опыт реализации спортивных комплексов в Новокосине, поэтому было принято решение о расширении бизнеса. В спорткомплексе, который появится на улице Коккинаки, будут оборудованы зоны кросс-фита, единоборств, различных направлений фитнеса и бассейн», – пояснил он.

Победителем второго аукциона стала компания ООО «С1». «Для нас это уже третий аукцион, и каждый раз компания становилась победителем. Теперь открытие фитнес-центра с бассейном ждет жителей Южного Бутова. В настоящее время мы готовим дизайн-проект будущего ФОКа с бассейном и планируем сдать объект в установленные договором аренды сроки», – сообщил представитель компании.

Все доступные городские предложения можно посмотреть на инвестиционном портале Москвы.