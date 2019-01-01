Россия выплатит жителю Дагестана 10 тыс. евро за избиение в полиции

Россия выплатит жителю Дагестана Тайгибу Залбегову компенсацию в 10 тыс. евро за насилие со стороны полицейских и отказ от расследования этого преступления. Ранее он обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако российские власти предпочли заключить с Залбеговым мировое соглашение. 27 июня это соглашение признал ЕСПЧ, сообщает правозащитный центр «Мемориал», юристы которого представляли интересы потерпевшего.

Конфликт между Залбеговым и полицейскими произошел в Махачкале в ноябре 2016 года. Задержанный при досмотре его автомобиля, мужчина решил снимать происходящее на камеру и был жестоко избит сотрудниками полиции по дороге в участок. Позднее на него был составлен протокол о неповиновении законным требованиям представителей власти. Несмотря на то, что суд признал задержание Залбегова незаконным, а проверка МВД установила превышение полицейскими полномочий, Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело и привлекать правонарушителей к ответственности. Тогда дагестанец обратился в ЕСПЧ.

