Путин оценил расходы России на паспорта жителям Донбасса

Журналисты поинтересовались у главы российского государства, могут ли повлиять расходы на выдачу паспортов жителям Донбасса на исполнение социальных обязательств перед гражданами России.

«Действительно, в следующем году и в последующие годы это может достичь цифры около 100 миллиардов. Это не в один год, а в течение нескольких лет. Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами. Такого точно не будет, даже близко не стоит», - заявил российский лидер.

Ранее экс-зам генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что упрощение получения гражданстве – это нормальная практика в современном мире.

