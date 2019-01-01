Путин оценил расходы России на паспорта жителям Донбасса
Финансирование выдачи паспортов жителям Донбасса в ближайшие годы составит приблизительно около 100 миллиардов рублей и не отразится на социальных выплатах россиянам. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в КНР заявил президент РФ Владимир Путин.
Журналисты поинтересовались у главы российского государства, могут ли повлиять расходы на выдачу паспортов жителям Донбасса на исполнение социальных обязательств перед гражданами России.
«Действительно, в следующем году и в последующие годы это может достичь цифры около 100 миллиардов. Это не в один год, а в течение нескольких лет. Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами. Такого точно не будет, даже близко не стоит», - заявил российский лидер.
Ранее экс-зам генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что упрощение получения гражданстве – это нормальная практика в современном мире.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене