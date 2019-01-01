Профсоюз летчиков назвал ответственных за катастрофу «Суперджета» в Шереметьеве

Ответственность за катастрофу «Суперджета» в Шереметьеве должно нести летное руководство «Аэрофлота». Об этом на пресс-конференции НСН «Реальные причины трагедии SSJ-100: Что скрывает МАК?» заявил президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов.

«В «Аэрофлоте» существуют документы, запрещающие понижать автоматизм полетов, запрещено летать «на руках». Ответственность за это должно нести летное руководство авиакомпании, летный директор, командир отряда и другие», - объяснил он.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов объяснил на пресс-конференции НСН, что авиакатастрофа в Шереметьеве является следствием системного кризиса в российской гражданской авиации.

