Пробки на дорогах Москвы оцениваются в 6 баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, Ленинградском, Рублевском, Новорижском, Можайском, Минском, Боровском, Каширском, Новорязанском, Дмитровском, Носовихинском, Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Октябрьском проспекте.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Серафимовича, Бахрушина, Большая Полянка, Большая Никитская, Трубная, Мясницкая, Солянка, Варварка.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».

