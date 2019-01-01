Поставщикам представят предстоящие закупки IT-оборудования и обустройства плоскостных парковок Москвы

4 июля на представлении закупок по «Бирже торгов» объявят условия контрактов на IT-оборудование для школ и органов исполнительной власти столицы, а также на обустройство плоскостных парковок.



По информации департамента Москвы по конкурентной политике, во встрече с поставщиками примут участие представители заказчиков – столичных департаментов образования и науки и информационных технологий и ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

Победители двух аукционов образовательных учреждений в рамках проекта «Техносфера современной школы» должны будут обеспечить 16 московских школ интерактивными комплексами для обучения программированию, моделированию, объемному проектированию и работе с локально-вычислительной сетью.

Победитель торгов по закупке автоматизированных рабочих мест для столичных ведомств и госучреждений столицы должен будет выполнить свои обязательства до конца ноября. Также будет проведен аукцион на поставку вычислительной техники. Заказчиком выступает департамент информационных технологий Москвы.

Также будут представлены два контракта на обустройство плоскостных парковок в ЮВАО, ЮЗАО, ЮАО, ЗАО, СЗАО и ЦАО. Их заказчиком выступает ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства». Победители должны будут обустроить плоскостные парковки в течение 120 дней с момента подписания контракта.

Публичное представление закупок пройдет 4 июля 2019 года по адресу: Страстной бульвар, 2 (лофт отеля Стандарт). Начало в 10:00.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

