«Подъемники» в Калининграде! Могила Канта, «Куршская коса», подводная лодка и встречи с известными людьми

Ведущие «НАШЕго Радио» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков вернулись в родную московскую студию после 5-дневных каникул на Балтике. Эфирная и экскурсионная программа «Подъемников» в загадочном Калининграде оказалась весьма насыщенной.

НАШИ посетили старинные немецкие кварталы, знаменитую могилу Канта, погрузились на «дно» в Музее Мирового океана, поднялись на борт настоящей подводной лодки В-413, оказались в Национальном парке «Куршская коса», поселке «Янтарный» и Светлогорске. В последний день каникул «Подъемники» полюбовались игрой ФК «Балтика» – ФК «Мордовия», обсудили происходившее на футбольном поле в студии великолепного стадиона.

Самые душевные каникулы! Каждый день в открытую студию «Подъемников» на площади Победы, 10 приходили НАШИ радиослушатели, чтобы сфотографироваться с любимыми ведущими и подарить подарки - банки с белым грибами и вареньем, картины, янтарь, пироги, мягкие игрушки и, конечно же, знаменитого балтийского угря. В пятницу «Подъемники» собрали всех НАШИХ и провели прощальный интеллектуальный Квиз. Призами стали билеты на фестиваль «НАШЕСТВИЕ» в 2020 году.

Помогали ведущим НАШЕго знакомиться с Калининградом и гости открытой студии, известные люди города. Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко рассказала «Подъёмникам» о наследии ЧМ по футболу 2018. В утреннем эфире «Подъемников» побывал министр культуры и туризма Андрей Ермак. Больше всего туристов в Калининградскую область, по словам министра, приезжают из Польши, Литвы, Германии, Латвии и Эстонии. Допустимо ли называть Калининград Кёнигсбергом попробовали выяснить «Подъемники» в беседе с ветераном спецназа, депутатом Облдумы, председателем совета директоров Калининградского морского порта Андреем Колесником.

Также в гостях у «Подъемников» побывал генеральный директор ФГБУК «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова и Советник губернатора Калининградской области по инвестиционной политике Андрей Горохов.



