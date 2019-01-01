Первый канал заявил об «аномальностях» при подсчете голосов в финале шоу «Голос. Дети»

Первый канал подтвердил информацию о начале проверки итогов финального соревнования музыкального шоу «Голос. Дети», победительницей которого стала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.

«Мы подтверждаем проверку итогов голосования. Во время финала 6-го сезона проекта «Голос. Дети» оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки», - сообщили в пресс-службе Первого канала РИА Новости.

Напомним, Микелла Абрамова победила по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов поклонников. Исполнительница выиграла право на запись сингла и 1 млн рублей.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН призвал оставить в покое детей-финалистов и объяснил, почему в скандале вокруг шоу виноваты взрослые.

