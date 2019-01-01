Педагоги из 50 городов России приняли участие в мастер-классах по «МЭШ»

Учителя из 50 городов России приняли участие в мастер-классах по работе с материалами Московской электронной школы (МЭШ), которые прошли на полях III Форума социальных инноваций регионов, сообщили НСН в столичном Департамента образования и науки.

Специалисты Московского центра технологической модернизации образования, Городского методического центра и столичные учителя провели для участников форума 16 мастер-классов по разработке и использованию образовательного контента в МЭШ. Педагоги из Балаково, Выборга, Красноярска, Перми, Пскова, Якутска, Сочи, Севастополя, Ижевска, Каспийска, Самары, Саратова, Сочи, Уфы, Пензы и других городов смогли познакомиться с возможностями МЭШ, научиться создавать сценарии уроков и применять их в работе.

Напомним, что «МЭШ» — это более тысячи учебников и пособий, больше 38 тысяч сценариев уроков и свыше 63 тысяч интерактивных образовательных приложений. Благодаря «Московской электронной школе» ученики могут самостоятельно готовиться к урокам, а родители — контролировать их посещение и успеваемость.

С недавнего времени проект стал доступен по всему миру. Теперь педагоги, разработчики ИТ и профильные специалисты из любого города могут полноценно использовать ресурсы библиотеки «МЭШ» и загружать собственные материалы. За три последних месяца библиотекой «МЭШ» воспользовались более 63 тысяч человек не из Москвы.



