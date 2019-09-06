На ВДНХ пройдет Марафон успешных школьников

«Марафон успешных школьников» стартует 7 сентября в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Масштабный образовательный проект, приуроченный к празднованию Дня города, проведет столичный департамент по конкурентной политике.

«Развитие человеческого капитала выходит сегодня на первый план, особенно когда речь идёт о том, чтобы стать успешным в условиях жёсткой конкуренции. Даже самые сложные знания и навыки, которые дети получают в понятной и приятной им форме, могут стать началом успешной карьеры в будущем. Поэтому особенно важно уже сегодня обучать подрастающее поколение тем вещам, которые могут пригодиться им завтра или послезавтра», - руководитель департамента Геннадий Дёгтев.

Марафон нацелен на формирование у школьников навыков будущего, таких как креативное мышление. Способность мыслить нестандартно, придумывать и фантазировать даже в самых рядовых ситуациях, считает Геннадий Дёгтев, позволяет человеку быть конкурентоспособным по сравнению с роботами и интеллектуальными машинами, которые уже сейчас выполняют многие трудовые задачи.

«Развитию этого полезного навыка посвящен один из мастер-классов, которые пройдут в рамках образовательного марафона. Кроме этого, дети смогут узнать о том, как построить город будущего, сформируют представление об идеальном работодателе, узнают, как стать лидером и накопить на свою мечту», - сказал он.

На марафоне школьников будут учить работать в команде с помощью мастер-классов и специально созданной для этого игротеки, в которой они смогут попробовать выиграть контракт через аукцион и заработать репутацию на рынке.

Часть образовательной программы направлена также и на родителей.

Мероприятие пройдет 7 сентября в павильоне «Умный город» (№ 461) на ВДНХ. Время проведения – с 12.00 до 15.30. Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

