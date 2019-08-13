В Тверской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов теплоснабжения

Больше 42 миллионов рублей будет дополнительно выделено муниципалитетам Верхневолжья из бюджета Тверской области на ремонт объектов теплоэнергетики. Об этом в ходе заседания регионального правительства заявил губернатор Игорь Руденя.

Таким образом в 2019 году общий объем субсидий на ремонт и модернизацию объектов теплоэнергетики превысит 163 млн рублей.

«Мы планируем ввести несколько новых котельных, что позволит повысить качество и устойчивость теплоснабжения. Наша задача – не повышением тарифов достигать покрытия расходов, а переходом на более современные технологии», - заявил глава региона.

В частности, дополнительно планируется провести ремонт 11 объектов в 11 муниципальных образованиях: 4,13 км сетей в Кимрском, Старицком, Конаковском, Фировском, Селижаровском районах, Удомельском городском округе, Нелидово, Андреаполе, Молоково. Также будет отремонтировано оборудование двух котельных в Оленино и Жарковском.

При подготовке к отопительному сезону отремонтируют 14,76 км теплосетей и 13 котельных в 20 муниципалитетах. Отдельная строка - модернизация действующих и строительство новых котельных. На эти цели выделено 473,2 млн рублей.

Новые котельные появятся в Нелидово, Бологое, Лихославле, ЗАТО Озерный. Строительство будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019-2021 годы. Кроме того, планируется реконструкция котельной №1 в Кесовой Горе, системы и сетей теплоснабжения в Городне и Селихово Конаковского района.

Поддержку муниципалитетам на проведение капремонтов и модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса область оказывает с 2017 года. В прошлом году в рамках региональной программы было капитально отремонтировано 9,9 км сетей, четыре котельные.

В рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области в 2018 году были введены три котельные в Андреапольском, Максатихинском районах и Бологое, теплогенераторная в селе Медное Калининского района. Реконструированы тепловые сети в деревне Ручьи Конаковского района, спроектирована котельная в Бологое, запланированной к строительству в этом году.

