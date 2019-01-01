На минувшей неделе повышенным спросом пользовались объекты недвижимости в ВАО

16 аукционов по аренде недвижимости состоялись на прошлой неделе в Москве. В них приняли участие 133 предпринимателя.



По данным столичного департамента по конкурентной политике, самыми востребованными оказались объекты для СМП на востоке Москвы.

«Из десяти таких объектов, выставленных на торги на прошлой неделе, восемь находились в Восточном административном округе. Претендовали на «восточные» лоты 97 инвесторов», - отметил руководитель департамента Геннадий Дёгтев.

По его словам, самым популярным стало помещение площадью 55 кв. м на Щелковском шоссе, дом 61. Заявки на него подали сразу 45 инвесторов, на торгах ставка его аренды увеличилась в 13 раз и составила 3,2 млн рублей.

Также повышенным спросом пользовались еще два лота - на улице Плеханова, дом 24 корпус 1 и на 3-ей улице Соколиной Горы, в доме 21. За них боролись 15 и 10 инвесторов соответственно.

