На форуме «Один пояс - один путь» в Пекине заключены сделки на 64 млрд долларов
В ходе форума «Один пояс - один путь» его участники подписали 283 соглашения в общей сложности на 64 млрд долларов. Об этом журналистам на итоговой пресс-конференции заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«При подготовке и во время этого форума стороны заключили 283 соглашения. Среди них межправительственные соглашения о сотрудничестве, а также документы о проектах практического взаимодействия, о создании профильных платформ многостороннего сотрудничества по отдельным сферам, доклад о ходе взаимодействия в рамках «Одного пояса - одного пути» и доклад консультационного совета», -отметил Си Цзиньпин.
Глава КНР заявил, что в рамках форума достигнуты договоренности сотрудничества между его участниками «на дорогах, в море, в воздухе, а также в онлайн-среде». Страны озаботились «созданием экономических коридоров и зон торгово-экономического сотрудничества».
Напомним, второй форум международного сотрудничества «Один пояс - один путь» состоялся в Пекине 25-27 апреля.
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