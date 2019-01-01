На форуме «Один пояс - один путь» в Пекине заключены сделки на 64 млрд долларов

В ходе форума «Один пояс - один путь» его участники подписали 283 соглашения в общей сложности на 64 млрд долларов. Об этом журналистам на итоговой пресс-конференции заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«При подготовке и во время этого форума стороны заключили 283 соглашения. Среди них межправительственные соглашения о сотрудничестве, а также документы о проектах практического взаимодействия, о создании профильных платформ многостороннего сотрудничества по отдельным сферам, доклад о ходе взаимодействия в рамках «Одного пояса - одного пути» и доклад консультационного совета», -отметил Си Цзиньпин.

