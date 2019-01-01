На фестивале «НАШЕСТВИЕ-2019» пройдут кинопоказы, лекции и встречи с гостями фестиваля
На юбилейном фестивале «НАШЕСТВИЕ-2019», который пройдет 19-21 июля в Большом Завидове Тверской области, откроется большой шатер «Лекторий» с кинотеатром. В нем пройдут познавательные лекции и встречи зрителей с гостями фестиваля – артистами, летчиками, космонавтами - и будут показаны актуальные российские фильмы и сериалы последних лет.
Четверг, 18 июля (неофициальное открытие):
18:00 – документальный фильм «Браво. Story»
19:15 - фильм «Без Меня»
21:00 – мультфильм «Иван Царевич и серый волк», 1 часть
22:30 - фильм «История одного назначения»
00:30 – сериал «СМЕРШ», 1 сезон, 4 серии
Окончание работы – 03.30
Пятница, 19 июля
С 08:30 – мультфильмы
10:00 – фильм «Последний Богатырь»
12:00 - пилот Алексей Кочемасов (известный как «Лётчик Лёха») и пилот Дмитрий Копосов с рассказами об авиации – уникальные видео и фотосъёмки.
13:25 – фильм «Громкая Связь»
15:00 – актёр Михаил Пореченков. Встреча со зрителями
16:00 – фильм «Рассвет»
17:30 – документальный фильм «Анатолий Крупнов. Он был». Показ и встреча со съёмочной группой.
19:30 - Гарик Сукачёв представит свой фильм «То, что во мне»
22:00 – фильм «Сердце мира»
00:05 – сериал «СМЕРШ», 2 сезон, 4 серии
Окончание работы – 03.10
Суббота, 20 июля
С 09:00 – мультфильмы
10:30 - фильм «Отрыв»
12:00 – иллюзионист Александр Муратаев с программой «Всё, кроме обычного».
13:00 – фильм «Т-34»
15:30 – встреча с лётчиком-космонавтом, Героем России Олегом Артемьевым
17:00 – фильм «Аритмия»
19:00 - актёр Денис Никифоров. Встреча со зрителями.
20:00 – фильм «Дуэлянт»
22:00 – документальный фильм «Юра-музыкант». Показ и встреча со съёмочной группой
23.30 - сериал «СМЕРШ», 3 сезон, 4 серии
Окончание работы – 02.30
Воскресенье, 21 июля
С 09:00 – мультфильмы
10.30 – фильм «Проводник»
12:00 – руководитель комикс-центра smart-библиотеки имени Анны Ахматовой Андрей Дроздов – лекция «История развития российского графического романа. От лубка до комикса».
13:30 – фильм «Скиф»
15:15 – документальный фильм «БИ-2. Горизонт Событий»
16:45 - теле-радиоведущий и путешественник Михаил Кожухов представит документальный фильм «Паруса Мира»
18.15 – фильм «Т-34»
20:40 – фильм «Без Меня»
Окончание работы – 22.20
Подробности о фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2019 - на сайте nashestvie.ru, в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции.
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