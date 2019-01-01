На фестивале «НАШЕСТВИЕ-2019» пройдут кинопоказы, лекции и встречи с гостями фестиваля

На юбилейном фестивале «НАШЕСТВИЕ-2019», который пройдет 19-21 июля в Большом Завидове Тверской области, откроется большой шатер «Лекторий» с кинотеатром. В нем пройдут познавательные лекции и встречи зрителей с гостями фестиваля – артистами, летчиками, космонавтами - и будут показаны актуальные российские фильмы и сериалы последних лет.





Четверг, 18 июля (неофициальное открытие):

18:00 – документальный фильм «Браво. Story»

19:15 - фильм «Без Меня»

21:00 – мультфильм «Иван Царевич и серый волк», 1 часть

22:30 - фильм «История одного назначения»

00:30 – сериал «СМЕРШ», 1 сезон, 4 серии

Окончание работы – 03.30





Пятница, 19 июля

С 08:30 – мультфильмы

10:00 – фильм «Последний Богатырь»

12:00 - пилот Алексей Кочемасов (известный как «Лётчик Лёха») и пилот Дмитрий Копосов с рассказами об авиации – уникальные видео и фотосъёмки.

13:25 – фильм «Громкая Связь»

15:00 – актёр Михаил Пореченков. Встреча со зрителями

16:00 – фильм «Рассвет»

17:30 – документальный фильм «Анатолий Крупнов. Он был». Показ и встреча со съёмочной группой.

19:30 - Гарик Сукачёв представит свой фильм «То, что во мне»

22:00 – фильм «Сердце мира»

00:05 – сериал «СМЕРШ», 2 сезон, 4 серии

Окончание работы – 03.10





Суббота, 20 июля

С 09:00 – мультфильмы

10:30 - фильм «Отрыв»

12:00 – иллюзионист Александр Муратаев с программой «Всё, кроме обычного».

13:00 – фильм «Т-34»

15:30 – встреча с лётчиком-космонавтом, Героем России Олегом Артемьевым

17:00 – фильм «Аритмия»

19:00 - актёр Денис Никифоров. Встреча со зрителями.

20:00 – фильм «Дуэлянт»

22:00 – документальный фильм «Юра-музыкант». Показ и встреча со съёмочной группой

23.30 - сериал «СМЕРШ», 3 сезон, 4 серии

Окончание работы – 02.30





Воскресенье, 21 июля

С 09:00 – мультфильмы

10.30 – фильм «Проводник»

12:00 – руководитель комикс-центра smart-библиотеки имени Анны Ахматовой Андрей Дроздов – лекция «История развития российского графического романа. От лубка до комикса».

13:30 – фильм «Скиф»

15:15 – документальный фильм «БИ-2. Горизонт Событий»

16:45 - теле-радиоведущий и путешественник Михаил Кожухов представит документальный фильм «Паруса Мира»

18.15 – фильм «Т-34»

20:40 – фильм «Без Меня»

Окончание работы – 22.20

Подробности о фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2019 - на сайте nashestvie.ru, в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции.

