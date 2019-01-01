Москвичам пообещали июльскую жару в майские дни

Центральный регион России последние майские дни порадует жителей по-летнему жаркой погодой. Как пишут «Дни.ру» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, до 30-31 градуса будет прогреваться воздух. Департамент здравоохранения Москвы из-за жары посоветовал горожанам сократить потребление мяса, кофе и сладких напитков.

Одежду в жару стоит выбирать из натуральных и легких тканей светлых тонов. С собой необходимо брать головной убор и солнцезащитные очки. Стоит как можно меньше проводить времени на улице и сократить физические нагрузки.