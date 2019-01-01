Москвичам пообещали июльскую жару в майские дни
Центральный регион России последние майские дни порадует жителей по-летнему жаркой погодой. Как пишут «Дни.ру» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, до 30-31 градуса будет прогреваться воздух. Департамент здравоохранения Москвы из-за жары посоветовал горожанам сократить потребление мяса, кофе и сладких напитков.
Одежду в жару стоит выбирать из натуральных и легких тканей светлых тонов. С собой необходимо брать головной убор и солнцезащитные очки. Стоит как можно меньше проводить времени на улице и сократить физические нагрузки.
В помещении нужно использовать вентиляторы и кондиционеры. Также можно принимать прохладный душ в течение дня.
«Свободная пресса» отмечает, в течение дня лучше всего есть овощи и фрукты, а также пить много простой воды без газа. В среду в метро и МЦК раздавали пассажирам воду.
Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как облегчить себе жизнь в жаркую погоду.
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