Москва и область оценивают ущерб от непогоды
11 деревьев упали при грозе в Москве накануне, повреждены 9 машин и остановка общественного транспорта. Представитель экстренных служб столицы уточнил, что пострадавших от стихии в мегаполисе нет.
Грозовой фронт с осадками в виде града прошел с юго-запада на север Московской области.
При этом жители региона выкладывают в соцсети фотографии, где град достигает размера спичечного коробка.
Как рассказал сайту «Подмосковье сегодня» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, льдинки, размер которых превышает 1 см, уже считаются достаточно крупными.
Ранее в эфире НСН спасатель МЧС рассказал москвичам, как выжить во время грозы.
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