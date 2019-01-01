Москва и область оценивают ущерб от непогоды

11 деревьев упали при грозе в Москве накануне, повреждены 9 машин и остановка общественного транспорта. Представитель экстренных служб столицы уточнил, что пострадавших от стихии в мегаполисе нет.

Грозовой фронт с осадками в виде града прошел с юго-запада на север Московской области.