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Москва и область оценивают ущерб от непогоды

31 мая19:49

11 деревьев упали при грозе в Москве накануне, повреждены 9 машин и остановка общественного транспорта. Представитель экстренных служб столицы уточнил, что пострадавших от стихии в мегаполисе нет.

Грозовой фронт с осадками в виде града прошел с юго-запада на север Московской области.

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При этом жители региона выкладывают в соцсети фотографии, где град достигает размера спичечного коробка.

Как рассказал сайту «Подмосковье сегодня» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, льдинки, размер которых превышает 1 см, уже считаются достаточно крупными.

Ранее в эфире НСН спасатель МЧС рассказал москвичам, как выжить во время грозы.

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ФОТО: flickr.com // ole.dok
ТЕГИ:МоскваДождь