Минтруд опроверг сокращение новогодних каникул россиян
Минтруд опроверг сообщения о сокращении новогодних каникул. В ведомстве заявили, что подобные заголовки, с которыми вышли сегодня СМИ, некорректны. Общее количество рабочих и нерабочих дней в 2020 году не изменится.
Нерабочие праздничные дни не сокращаются и не увеличиваются» — их перечень содержится в ст. 112 Трудового кодекса, отметили в министерстве.
В Минтруде уточнили, что новогодние каникулы выпадают на семь дней, плюс еще один праздничный день — Рождество. Как пишет РИА ФАН если нерабочие дни приходятся на выходные они переносятся, а не сокращаются.
Ранее НСН писала, что майские праздники необходимы россиянам, чтобы вести хозяйство. Об этом заявляла вице-премьер России Татьяна Голикова.
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