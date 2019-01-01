Минтруд опроверг сокращение новогодних каникул россиян

Минтруд опроверг сообщения о сокращении новогодних каникул. В ведомстве заявили, что подобные заголовки, с которыми вышли сегодня СМИ, некорректны. Общее количество рабочих и нерабочих дней в 2020 году не изменится.

Нерабочие праздничные дни не сокращаются и не увеличиваются» — их перечень содержится в ст. 112 Трудового кодекса, отметили в министерстве.