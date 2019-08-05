Леонардо Ди Каприо поделился секретом успеха в профессии актера

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо дал интервью изданию Mirror, пишет РИА Новости. В частности, актер поделился секретами успеха в актерской профессии.

"Первое, что я говорю любому, кто спрашивает меня о моей работе и о том, как попасть в киноиндустрию: все снимается на пленку и остается в истории. Посмотрите, что было сделано до вас. Попытайтесь сравнить себя с великими и только потом начинайте что-то предпринимать", - приводит его цитату агентство.

По словам Ди Каприо, он постоянно смотрит фильмы.

Как отмечает сайт «Подмосковье сегодня», последний фильм с участием Ди Каприо «Однажды в Голливуде» за прошедшие выходные бьет рекорды по просмотрам. В России фильм выйдет в прокат 8 августа.

