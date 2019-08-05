Курс евро превысил отметку в 73 рубля

По данным торгов на Московской бирже, курс евро превысил отметку в 73 рубля. Европейская валюта выросла на 0,81% и торгуется на отметке 73,29 рубля (данные торгов на 20.32 мск).

По информации агентства ТАСС, последний раз показатель был на этом уровне 13 июня текущего года.

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Курс доллара, в свою очередь, вырос не так значительно – на 0,12% и торгуется сейчас на отметке 65,41 рубля.

Вслед за ростом валюты стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE упала на 1,94% - до $60,69 за баррель.

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ФОТО: pexels.com
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