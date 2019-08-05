По данным торгов на Московской бирже, курс евро превысил отметку в 73 рубля. Европейская валюта выросла на 0,81% и торгуется на отметке 73,29 рубля (данные торгов на 20.32 мск).

По информации агентства ТАСС, последний раз показатель был на этом уровне 13 июня текущего года.