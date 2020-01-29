Конкуренция на столичных электронных аукционах выросла в два раза

Торги по аренде недвижимости оказались в январе самыми востребованными среди участников электронных аукционов, которые организует столичный департамент по конкурентной политике. Также популярность пользовались торги по машино-местам. Об этом сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.



«В январе 2020 года отмечается трехкратное увеличение количества участников электронных городских аукционов. В первые рабочие недели нового года в торгах за право аренды или приобретения 136 объектов приняли участие 1 169 претендентов. Для сравнения - за весь январь прошлого года эти цифры были на уровне 105 и 389 соответственно. Конкуренция за лоты выросла в два раза», - отметил вице-мэр.

По словам Ефимова, росту способствовало совершенствование сервисов и услуг по продаже и аренде городской недвижимости. В частности, увеличилось количество лотов, предлагаются различные способы приобретения недвижимости, большое внимание уделяется информированию аудитории.

На аренду недвижимости приходится 60% торгов. «В январе 2020 года было реализовано уже три земельных участка под коммерческую застройку, на которые претендовали 10 инвесторов. Годом ранее аналогичных торгов не проходило. Кроме того, в этом году наблюдается высокая активность на аукционах по продаже машино-мест без определения цены. Это новый формат, который был введен летом 2019 года, и оказался очень популярным», - рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он напомнил, что продажа объектов без объявления цены предполагает определение начальной стоимости продажи имущества не организатором торгов, а покупателями, допущенными к участию. Победителем становится участник, предложивший лучшую цену.

