Инвестора спортивно-развлекательного комплекса в Ново-Переделкине определит аукцион

На открытом конкурсе весной 2020 года определится инвестор, который построит спортивно-развлекательный комплекс в составе ТПУ «Боровское шоссе 3» для жителей Ново-Переделкина. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов по итогам роуд-шоу «Удобная Москва: как инвестировать в транспортно-пересадочные узлы».

«Проект строительства спортивно-развлекательного комплекса площадью 6,5 тысяч квадратных метров будет реализован через выставление на городские торги 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе, 3». Стартовая цена продажи лота составляет 58,6 млн рублей. В рамках открытого конкурса вместе с ценовыми критериями учитываются опыт реализации девелоперских проектов, совокупность размера выручки и размера чистых активов», - конкретизировал вице-мэр.

Выбирая концепцию коммерческого наполнения ТПУ, город учитывает не только транспортную инфраструктуру района, но и пожелания местных жителей, прокомментировал руководитель департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Сегодня спрос на локации с последующим возведением спортивных объектов растет вместе с увеличением интереса к здоровому образу жизни. Поэтому перед инвесторами, готовыми вкладываться в такие объекты, стоит важная социальная задача. Для формирования будущих проектов по застройке ТПУ проводится всесторонняя оценка потребностей в спортивных сооружениях, организуются опросы жителей, встречи с управами и префектурами», - добавил Щербаков.

Гендиректор S.A. Ricci Александр Морозов уверен, что развивать в составе ТПУ дополнительные функции – это отличная идея.

«Идея развития в составе ТПУ дополнительных функций – это в принципе современная, логичная и дальновидная идея. Хорошо, когда представление города о том, что именно может находиться в составе ТПУ, несущественно расходится с видением инвесторов и девелоперов. Например, в составе ТПУ «Боровское шоссе» очень привлекательной выглядит, в первую очередь, торговая функция. В составе ТПУ «Кленовый бульвар», напротив, предусмотрен торгово-развлекательный центр. И это, с одной стороны, повысит качество торгово-сервисной инфраструктуры микрорайона, а с другой – обеспечит экономику инвестору», - комментирует эксперт.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 2 марта 2020 года. Вскрытие конвертов с заявками участников состоится 3 марта.

Организатором конкурса является нынешний собственник акций - АО «Мосинжпроект».

