Инна Чурикова объяснила, как оказалась в реанимации

Народная артиста СССР Инна Чурикова назвала причину, из-за которой пришлось прервать спектакль «Старая дева» и отправиться в больницу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Актриса рассказала, что у нее проблемы со зрением, которые мешают работать.

«Иногда перед глазами как пленочка. Возможно, надо будет делать операцию на глазах», —отметила Чурикова.

Несмотря на то, что во время спектакля актриса упала со сцены, переломов удалось избежать. По словам Инны Чуриковой, ушибы заживают, «настроение улучшается».

Напомним, после падения неделю назад Инна Чурикова была госпитализирована в реанимацию, а позже – в обычную палату отделения острых эндотоксикозов НИИ имени Склифосовского.

Актрисе принесли известность и любовь зрителей роли в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко», «Васса» и многих других.

