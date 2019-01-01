Госдума поддержала идею онлайн-поступления в вузы

Введение онлайн-поступления в российские университеты — еще один шаг на пути к упрощенной организации с документами. Таким мнением поделился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT сегодня, 18 июня. По его словам, дистанционное поступление в вузы — логичный шаг после онлайн-обучения, получения документов через интернет и прочих дистанционных возможностей. Как итог, работа с документами упрощается и превращается в минутное дело, уверен депутат.

Ранее заместитель генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов рассказал, что уже в 2021 году абитуриенты смогут поступать онлайн с помощью комплексной госуслуги.

Кроме того, выпускникам решили начать выдавать дипломы об окончании учебы в цифровом форме. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах, в 2020 году — еще в 15 вузах, в к 2021 году — повсеместно. Диплом в электронном виде станет частью цифрового портфолио, где будут учтены и практики, и спортивные достижения, и участие в научных исследованиях, и курсы повышения квалификации.

