11 июля пройдут публичные слушания в рамках проекта «Биржа торгов» по закупке малых архитектурных форм для Центрального административного округа Москвы. Контракт предусматривает размещение свыше двух тысяч элементов игрового, спортивного и декоративного оборудования в Тверском, Мещанском, Басманном, Пресненском, Таганском районах Москвы, а также в Хамовниках и Замоскворечье.

«Рынок малых архитектурных форм очень большой, и конкуренция на нем наблюдается стабильная. В среднем на одну закупку в этом году претендуют по 5 участников. При проведении этой процедуры используется типовая документация», - отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Город намерен закупить многофункциональные игровые детские комплексы,, спортивные тренажеры, вазы и вазоны для уличных растений, скамейки с навесами и уличный домик для кошек. Начальная цена контракта - 148 млн рублей.

Слушания пройдут 11 июля по адресу: Страстной бульвар, 2 (лофт отеля «Стандарт»). Начало в 10.00.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

