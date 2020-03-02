Аукционы Москвы: Покупка популярнее аренды
Участники аукционов, организованных департаментом Москвы по конкурентной политике, на прошлой неделе предпочитали покупать объекты столичной недвижимости, чем брать в аренду.
Интерес к городским аукционам сохранялся даже несмотря на короткую последнюю рабочую неделю февраля, отметил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«На покупку и аренду городской недвижимости на минувшей неделе была подана 371 заявка от участников аукционов. Средняя конкуренция при этом составила три претендента на лот», - сказал Щербаков.
На аукционах по продаже столичной недвижимости было реализовано 102 лота. Это нежилые помещения, земельные участки под индивидуальную жилую застройку, квартиры и коммерческие помещения, расположенные в новостройках, а также машиноместа. За 13 объектов боролись потенциальные арендаторы.
Посмотреть все доступные на сегодняшний день варианты можно на инвестиционном портале города Москвы.
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