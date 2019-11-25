Арест более 75 млн рублей на счетах ФБК признан законным

Отмечaется, что всего было aрестовaно 75,5 млн рублей, ФБК не может ими пользовaться до 3 феврaля 2020 годa.

Ранее НСН сообщила, что иск сотрудников Фонда борьбы с коррупцией к Владимиру Путину отказались принять в Тверском районном суде Москвы. Там отметили, что это «нарушает основные принципы разделения властей на территории РФ». В Тверском районном суде уточнили, что требования не могут быть предъявлены к президенту России в рамках административного судопроизводства.

