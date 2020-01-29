Альтернативно одаренные! Радио «Ультра» запускает живой эфир с ведущими Максом Беловым и Галей Имбер

С 3 февраля на Радио «Ультра» будет в живом эфире выходить новое дневное шоу «Альтернативно одаренные». Каждый понедельник, среду и пятницу с 14 до 16 ведущие Макс Белов и Галя Имбер будут создавать ультра-настроение, весело рассказывая о всём любопытном, редком и ярком в альтернативной музыке.

Знакомые песни обретут второе дыхание в рубрике «Это же Bublle gum». Рубрика «Как львенок и черепаха пели песню» соберет дуэты, трио, хоровые песнопения и прочие удачные и не очень удачные альтернативные коллаборации. О новинках альтернативной музыки расскажет рубрика «Шо, опять?!». Рубрика «Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес» отметит дни рождения культовых музыкантов. А группы одного хита попадут в хит-парад «Ёжик, где ж ты был?!». И, наконец, откуда берут коллективы идеи своих немыслимых названий, радиослушатели узнают из рубрики «Ух ты, говорящая рыба».

Также в дневном шоу «Альтернативно одаренные» на Радио «Ультра» расскажут о сольной карьере рокеров, вредных привычках музыкантов, записи саундтреков в кино и кавер-версиях.

