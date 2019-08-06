57-летнего американца осудили на 20 лет за рассылку бомб политикам
6 августа01:04
57-летнего жителя Флориды Цезаря Сайока приговорили к 20 годам лишения свободы. Мужчина признан виновным в рассылке самодельных бомб американским политикам, сообщает RT.
Отмечается, что Цезарь признал свою вину и раскаивается в содеянном. Как пишет ТАСС, Сайок отправил по почте более десятка бомб. Среди получателей были, в частности, бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и другие.
В результате ни одна из бомб не взорвалась, также обошлось без пострадавших.
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ФОТО: pixabay.com
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