«50 долларов за баррель – это шикарно!»
Цены на нефть в этом году, если и вернутся к росту, то не превысят 50 долларов за баррель. Однако в долгосрочной перспективе нефть будет дорожать. Об этом на пресс-конференции НСН «Захлебнулся в нефти: Надолго ли затянется падение рубля» рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«За 60 долларов при текущей ситуации в этом году нефть уже не вернется. Никто не ожидал таких темпов снижения мировой экономики. В этом может быть нулевой рост спроса на нефть. Поэтому если мы сможем достичь 50 долларов за баррель – это будет шикарно», - отметил эксперт.
Он уверен, что в дальнейшем нефть будет дорожать. «Мы доживаем век дешевой нефти из старых месторождений. Новых месторождений не появилось. Все, что мы открываем сейчас – это трудноизвлекаемые запасы. Там ведется разработка, но не в тех объемах, что на старых месторождениях. Поэтому сейчас основная задача России – это повышение эффективности нефтяной отрасли», - заключил Пикин.
Ранее экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН заявил, что если цены на нефть продолжат снижение, то курс доллара может превысить 90 рублей.
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