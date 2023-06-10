Зрителей эвакуировали с балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре Петербурга
10 июня 202321:17
Из Мариинского театра в Санкт-Петербурге эвакуировали зрителей, сообщают очевидцы.
Уточняется, что кто-то из зрителей распылил в портере перцовый баллончик. На месте происшествия работают экстренные службы.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru