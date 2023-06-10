Зрителей эвакуировали с балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре Петербурга

Из Мариинского театра в Санкт-Петербурге эвакуировали зрителей, сообщают очевидцы.

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Уточняется, что кто-то из зрителей распылил в портере перцовый баллончик. На месте происшествия работают экстренные службы.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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