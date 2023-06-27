Золотов: информация о подготовке мятежа поступала из стана Пригожина до 24 июня

Путин выступил перед силовиками на Соборной площади в Кремле В Кремле не считают, что позиции российской власти пошатнулись из-за попытки вооруженного мятежа Золотов сообщил, что у Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки Верховный суд запретил иноагентам быть наблюдателями на выборах Пенсии в России запланировали повышать дважды в год в течение двух лет подряд