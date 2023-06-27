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Золотов: информация о подготовке мятежа поступала из стана Пригожина до 24 июня 27 июня 2023 13:58 Редакция НСН
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что информация о подготовке мятежа поступала «из стана Пригожина» до событий 24 июня.
Новость дополняется... ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников Горячие новости Заразились 22,9 млн +2 379 / сут. Умерли 399 тыс. +26 / сут. Выздоровели 22,3 млн +2 902 / сут. Источники данных:
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