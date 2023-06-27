Золотов: информация о подготовке мятежа поступала из стана Пригожина до 24 июня

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что информация о подготовке мятежа поступала «из стана Пригожина» до событий 24 июня.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПротестыЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинРосгвардия

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