Жителя Саратовской области посадили на пять лет за желание воевать за Украину
Брянский областной суд отправил в колонию жителя Саратовской области, который намеревался выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против российской армии, сообщает РИА Новости.
Согласно материалам дела, 22-летний Кирилл Белоусов планировал присоединиться к легиону «Свобода России». Он вступил в переписку с вербовщиком из Украины, по указанию которого подготовился, а затем доехал до приграничного посёлка Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области, где его задержали силовики.
За попытку участия в боевых действиях против России Белоусову, который полностью признал свою вину, назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вынесло официальное предостережение мужчине, который собирался нарушить закон, предпринимая попытки установить контакты с украинскими спецслужбами, сообщают «Невские новости».
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