Жителя Саратовской области посадили на пять лет за желание воевать за Украину

Брянский областной суд отправил в колонию жителя Саратовской области, который намеревался выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боях против российской армии, сообщает РИА Новости.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, планировавшего вступить в ВСУ

Согласно материалам дела, 22-летний Кирилл Белоусов планировал присоединиться к легиону «Свобода России». Он вступил в переписку с вербовщиком из Украины, по указанию которого подготовился, а затем доехал до приграничного посёлка Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области, где его задержали силовики.

За попытку участия в боевых действиях против России Белоусову, который полностью признал свою вину, назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вынесло официальное предостережение мужчине, который собирался нарушить закон, предпринимая попытки установить контакты с украинскими спецслужбами, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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