Жителя Новосибирской области обвинили в попытке диверсии на железной дороге
Новосибирский суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению 48-летнего Дмитрия Гурулева в неудачной попытке диверсии на железнодорожной станции. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что в первый день судебных слушаний огласили обвинительное заключение. Сам подсудимый свою вину полностью отрицал.
Следствие полагает, что в ноябре прошлого года подсудимый разместил на состав из цистерн с дизельным топливом бутылку с коктейлем Молотова на станции «Сибирская», после чего поджег фитиль и сбежал. По счастливой случайности ни пожара, ни взрыва не последовало.
Позже Гурулев был задержан сотрудниками ФСБ. Против него возбудили уголовное дело по факту попытки диверсии, незаконного изготовления и хранения взрывчатых веществ. Впоследствии его также обвинили в сотрудничестве с иностранной организацией за то, что фигурант поддерживал связь с организацией «Легион “Свобода России”» (признана террористической и запрещена в России).
Ранее жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в государственной измене за шпионаж в пользу Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru