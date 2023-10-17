Жителя Новосибирской области обвинили в попытке диверсии на железной дороге

Отмечается, что в первый день судебных слушаний огласили обвинительное заключение. Сам подсудимый свою вину полностью отрицал.

Следствие полагает, что в ноябре прошлого года подсудимый разместил на состав из цистерн с дизельным топливом бутылку с коктейлем Молотова на станции «Сибирская», после чего поджег фитиль и сбежал. По счастливой случайности ни пожара, ни взрыва не последовало.

Позже Гурулев был задержан сотрудниками ФСБ. Против него возбудили уголовное дело по факту попытки диверсии, незаконного изготовления и хранения взрывчатых веществ. Впоследствии его также обвинили в сотрудничестве с иностранной организацией за то, что фигурант поддерживал связь с организацией «Легион “Свобода России”» (признана террористической и запрещена в России).

Ранее жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в государственной измене за шпионаж в пользу Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

