Жителя Красноярского края арестовали за поджог пьющей жены

Отмечается, что пострадавшая поступила в Нижнеингашскую районную больницу в тяжелом состоянии в ночь на 15 октября. Полицейском удалось установить, что в причинении женщине ожогов виноват ее супруг. В отношении него возбудили уголовное дело.

Следствие полагает, что конфликт между мужем и женой произошел на летней кухне вечером 14 октября. Супруг обвинил потерпевшую в злоупотреблении спиртными напитками, плеснул в нее бензином и зажег спичку, из-за чего на пострадавшей загорелась одежда.

Ранее правоохранители предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малолетних двум воспитателям частного детского сада в Новосибирске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

