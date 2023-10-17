Жителя Красноярского края арестовали за поджог пьющей жены
Сотрудники правоохранительных органов арестовали 34-летнего жителя Красноярского края, который поджег свою жену из-за ее злоупотребления алкоголем. Сейчас женщина находится в реанимации, она получила ожоги 70% поверхности тела. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.
Отмечается, что пострадавшая поступила в Нижнеингашскую районную больницу в тяжелом состоянии в ночь на 15 октября. Полицейском удалось установить, что в причинении женщине ожогов виноват ее супруг. В отношении него возбудили уголовное дело.
Следствие полагает, что конфликт между мужем и женой произошел на летней кухне вечером 14 октября. Супруг обвинил потерпевшую в злоупотреблении спиртными напитками, плеснул в нее бензином и зажег спичку, из-за чего на пострадавшей загорелась одежда.
Ранее правоохранители предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малолетних двум воспитателям частного детского сада в Новосибирске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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