Жительнице Ярославской области дали 6 лет за поджог пункта помощи мобилизованным
Двадцатилетнюю жительницу Ярославской области приговорили к шести годам заключения за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.
«Второй Западный окружной военный суд ... признал виновной жительницу Ярославской области, причастную к покушению на совершение террористического акта», — указали в ведомстве.
Девушке назначили 6 лет исправительной колонии общего режима, приговор вступил в законную силу.
По данным правоохранителей, в феврале ФСБ задержала Зотову В.И. 2003 года рождения при попытке поджечь с помощью зажигательной смеси пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха. Как отметили в спецслужбе, девушка пошла на преступление по заданию военнослужащего ВСУ «в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие решения по прекращению специальной военной операции».
Ранее в Асбесте 69-летнюю женщину заподозрили в поджоге крыльца поликлиники по соседству с военкоматом, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru