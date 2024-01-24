Жители Краснодара сообщают о подземных толчках
Жители Краснодара обращаются в экстренные службы с сообщениями о подземных толчках, пишет РИА Новости.
По информации агентства, сведения о пострадавших и разрушений не поступали.
По данным Европейской системы землетрясений ЕМSC-CSEM, в 29 км к юго-западу от Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4 балла. Уточняется, что эпицентр находился на глубине 23,2 км.
Накануне сообщалось, что восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алма-Ате. Отмечалось, что три человека получили травмы, выпрыгнув со вторых и третьих этажей домов, передает «Свободная пресса».
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