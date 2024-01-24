Жители Краснодара сообщают о подземных толчках

На улицах Москвы продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада

Случай кори зарегистрировали на северо-востоке Москвы

Суд в Москве рассмотрит дело о поджоге гостиницы, в результате которого погибли семь человек

Дорожные инспекторы усилят патрулирование пяти улиц в центре и на северо-востоке Москвы

Рукопись воспоминаний композитора Шостаковича о блокадном Ленинграде отреставрировали