Жители Краснодара сообщают о подземных толчках

Жители Краснодара обращаются в экстренные службы с сообщениями о подземных толчках, пишет РИА Новости.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

По информации агентства, сведения о пострадавших и разрушений не поступали.

По данным Европейской системы землетрясений ЕМSC-CSEM, в 29 км к юго-западу от Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4 балла. Уточняется, что эпицентр находился на глубине 23,2 км.

Накануне сообщалось, что восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алма-Ате. Отмечалось, что три человека получили травмы, выпрыгнув со вторых и третьих этажей домов, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКраснодар

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