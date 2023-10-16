Житель ХМАО избил соседа-геймера за громкие звуки во время игры
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре мужчина жестоко избил соседа за то, что тот громко кричал во время игры сообщается в группе «Суды Югры» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что инцидент произошел в городе Радужный. Мужчина пришел домой после работы и не смог уснуть из-за того, что его сосед громко играл в компьютерные игры.
Мужчина направился к соседу и попросил его быть потише. В ходе словесной перепалки началась драка.
Игрок получил несколько ударов по голове. Врачи диагностировали перелом решетчатой кости.
Суд назначил обидчику три года лишения свободы условно.
Накануне сообщалось, что житель Москвы вызвал сотрудников полиции из-за сына, который много времени уделял компьютерным играм, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: по КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа нанесен ракетный удар
- Житель ХМАО избил соседа-геймера за громкие звуки во время игры
- СМИ: Глава Службы безопасности Израиля признал, что пропустил атаку ХАМАС
- СМИ узнали об отказе Израиля от встречи с Зеленским
- Новак поручил нефтяникам увеличить выпуск зимнего дизтоплива
- Силуанов: на решение социальных вопросов выделяется 30% средств бюджета
- Армия обороны Израиля заявила об уничтожении главы общей разведки ХАМАС
- В ООН несоразмерные удары Израиля по Газе назвали военным преступлением
- Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Кенией
- Пьяный водитель без прав врезался в старейший драмтеатр России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru