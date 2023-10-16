Житель ХМАО избил соседа-геймера за громкие звуки во время игры

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре мужчина жестоко избил соседа за то, что тот громко кричал во время игры сообщается в группе «Суды Югры» в соцсети «ВКонтакте».

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Отмечается, что инцидент произошел в городе Радужный. Мужчина пришел домой после работы и не смог уснуть из-за того, что его сосед громко играл в компьютерные игры.

Мужчина направился к соседу и попросил его быть потише. В ходе словесной перепалки началась драка.

Игрок получил несколько ударов по голове. Врачи диагностировали перелом решетчатой кости.

Суд назначил обидчику три года лишения свободы условно.

Накануне сообщалось, что житель Москвы вызвал сотрудников полиции из-за сына, который много времени уделял компьютерным играм, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИзбиениеКомпьютерные ИгрыХМАО

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