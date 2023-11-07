Житель Дзержинска ударил ножом полицейского после просьбы убавить музыку ночью

Житель подмосковного Дзержинске ударил ножом подполковника полиции, который ночью попросил его сделать тише музыку, сообщает Life.ru.

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Пострадавшим оказался заместитель начальника Люберецкого отдела МВД РФ по экономической безопасности. Его 35-летний сосед, находясь в нетрезвом состоянии, несмотря на позднее время, громко слушал музыку. В какой-то момент полицейский не выдержал и попросил его убавить громкость. В ходе конфликт дебошир схватил кухонный нож и воткнул его в руку стражу порядка.

В результате нападавший был задержан прибывшим на место происшествия нарядом полиции. Правоохранители установили, что ранее мужчина уже был судим за причинение лёгкого вреда здоровью.

Ранее учащийся восьмого класса одной из школ Ижевска с ножом напал на одноклассника во время урока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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